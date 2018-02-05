بالصور.. فهد السلطان يستقبل وفد ” الدولية للفرنكفونية ” لبحث خطوات تعزيز الحوار

نايف السالم(صدى):

التقى نائب الأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، الدكتور فهد السلطان، صباح اليوم، وفد من المنظمة الدولية للفرنكفونية.

واستعرض اللقاء، بعض برامج المركز التي تعنى بتعزيز قيم التعايش والتنوع والاعتدال والحوار مع الآخر، وبحث أوجه التعاون بين المنظمة والمركز بما يخدم الاتجاهات المشتركة فيما يخدم نشر ثقافة الحوار وقبول الآخر وتعزيز قيم التنوع والتعايش والتبادل الثقافي والمعرفي .

وكذلك تم استعراض جهود المملكة في مجال تعزيز الحوار بين أتباع الأديان والثقافات المختلفة.