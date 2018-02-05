سائق يهتك عرض طفلة بالإكراه ويصورها بهاتفه

دبي(صدى):

صرح شاهد من شرطة دبي إن طفلة في الثامنة من عمرها، حضرت برفقة أمها إلى المركز، وكانت في حالة بكاء وخوف، وأفادت الأم بقيام سائق شاحنة بالتحرش بابنتها، مستغلاً انفراده بها، واحتضانها، وتحسس جسدها، وقبّلها، ووضع يده في أماكن حساسة من جسدها.

وأضاف الشاهد، أنه بسؤال الطفلة اتضح إن المتهم قام بالتقاط صورًا لها بهاتفه أثناء قيامه بالواقعة.

وتمكنت الشرطة من إلقاء القبض عليه بعد نحو 45 دقيقة من البلاغ، وبسؤاله أقر طواعية بأنه ارتكب خطأ، مستغلاً انفراده بالمجني عليها، في ظل غياب أمها التي غادرت المكان لإحضار طعام الغذاء.