أمانة الرياض: نسعى لتطوير مؤشرات لقياس أداء أعمال البلديات

عادل الحربي(صدى):

طوّرت أمانة منطقة الرياض مؤشرات لقياس أداء أعمال البلديات التابعة لها، بهدف متابعة سير طلبات المستفيدين وضمان عدم تأخر إنجازها، ومراقبة مستوى إنتاجيّة البلديّات بشكل يومي، وسعيًا لتحقيق رضا المستفيدين عن الخدمات البلدية.

وتقدم المؤشرات معلومات تفصيلية توضّح إجمالي الطلبات الإلكترونيّة على الخدمات البلدية التي تقدمها الأمانة، وتصنّف الطلبات حسب نطاقها البلدي، ووفق حالتها الإنجازية، وتتيح لمسؤولي البلديّات الاطلاع على مستوى إنتاجية بلدياتهم، وتزوّد المسؤولين في الأمانة بالأرقام الدقيقة لاتخاذ القرار المناسب للارتقاء بجودة تقديم الخدمات البلدية للمستفيدين.

وأظهرت مؤشرات قياس الأداء لشهر يناير من العام الحالي استقبال الأمانة 7.611 طلبًا إلكترونيًا للرخص المهنية في نطاق البلديات الفرعية بمدينة الرياض، موضحة إنجاز ما نسبته 64 % ، فيما لا تزال 26 % من الطلبات تحت الإجراء، وقُدرت نسبة المتأخر منها بـ 10 %.

وأشارت مؤشرات شهر يناير إلى استقبال بلديات محافظات منطقة الرياض 2.980 طلبًا على الرخص المهنية، وأنجزت منها 56 % ، وتخضع ما نسبته 27 % لاستكمال الإجراءات، فيما بلغت نسبة المتأخرة 17 %.

وأوضحت المؤشرات تلقي الأمانة 3.717 طلبًا إلكترونيًا للرخص الإنشائية والقرارات المساحية خلال شهر يناير الماضي ضمن حدود بلديات مدينة الرياض، وتم إنجاز 74 % منها، فيما لا تزال 21 % من الطلبات تحت الإجراء، وبلغت نسبة المتأخر منها 5 %.

وأكدت الأمانة التزامها بالإفصاح عن نتائج مؤشرات الأداء أمام الرأي العام بصفة شهريّة، وذلك عبر موقعها الإلكترونيهنا ، وحسابها في شبكة التواصل الاجتماعي تويتر Amanatalriyadh، بهدف تعزيز مبدأ الشفافية تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.