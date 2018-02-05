بالفيديو.. طاهرة تغازل جمهورها فى الخليج بـ ” يابنات “

أماني الغامدي(صدى):

أصدرت المطربة المغربية الشابة طاهرة أغنية خليجية جديدة بعنوان ” يابنات ” ، وقامت بطرحها على موقع الـ ” يويتوب ” ، ذلك لتتغزل في جمهورها الخليجي، والأغنية من كلمات وألحان توفيق المغربي، وتوزيع بدر مخلوقي، مكس ومستر أحمد وجيه، إنتاج مصطفى سرور.

مع العلم أن طاهرة قد طرحت أغنيتها الجديدة خلال الأشهر القليلة الماضية، والتي صورتها على طريقة الفيديو كليب بعنوان، ” ع الماشي ” وهى عبارة عن دويتو بين طاهرة وفريق ” van ” المكون من محمود الشاعري وساهر.

الجدير بالذكر أن آخر كليب لها كان بعنوان ” اتظلمت معاك ” ، والذي حقق نجاحا كبيرا، وتم تصويره بلوس أنجلوس في أمريكا، والأغنية من كلمات تامر حسين ولحن مودى منير وتوزيع عادل حقي، وصدرت ضمن ألبومها ” لو نتقابل ” للمنتج مصطفى سرور الذي ضم 10 أغنيات تعاونت فيها طاهرة مع عدد من أهم الشعراء والملحنين والموزعين.

