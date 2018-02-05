اتفاقية تعاون بين غرفة الرياض و شركة الخزف لتوظيف 396 مواطن
وقعت غرفة الرياض، اتفاقية تعاون مشترك، مع شركة الخزف السعودي، بمجال التوظيف والاستفادة من خدمات مركز التدريب والتوظيف بالغرفة.
ويبدأ استقبال طالبي العمل، يوم الإثنين المقبل، وحتى الأربعاء 14 فبراير الجاري، من 9 صباحاً وحتى الثانية ظهراً، لشغل 396 وظيفة بمقر الغرفة.
منصور[ عدد التعليقات: 271 ] نشر منذ 55 دقيقة
اذا كان بحجم غرفة الرياض والشركه المذكوره والتي تمتلك حوالي 560 فرع توظف هذا العدد المتواضع فهذا اسميه استخفاف بعقول الناس فمثلا لو كان كل فرع يوظف مدير لفرعه واحد مواطن لتمكنا من توظيف 560 شاب اما توظيف في مناصب عامل وسواق ومعقب وحارس …الخ فهذا فعلان كما قلت