اتفاقية تعاون بين غرفة الرياض و شركة الخزف لتوظيف 396 مواطن

فاطمة المالكي(صدى):

وقعت غرفة الرياض، اتفاقية تعاون مشترك، مع شركة الخزف السعودي، بمجال التوظيف والاستفادة من خدمات مركز التدريب والتوظيف بالغرفة.

ويبدأ استقبال طالبي العمل، يوم الإثنين المقبل، وحتى الأربعاء 14 فبراير الجاري، من 9 صباحاً وحتى الثانية ظهراً، لشغل 396 وظيفة بمقر الغرفة.