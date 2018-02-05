بالفيديو.. شيرين عبدالوهاب تثير الجدل بتصريحاتها في ” هلا فبراير “

أماني الغامدي(صدى):

أثارت الفنانة شيرين عبدالوهاب جدلاً واسعاً خلال احياءها مهرجان هلا فبراير بالكويت .

حيث رفضت شيرين طلب الجمهور بغناء ” ما شربتش من نيلها ” ، لترد: ” حرمت اتكلم في السياسة ” .

وقالت شيرين ردًا على قول الحضور: بحبك يامصر، فعلّقت الفنانة: ” مصر حبيبتنا كلنا، والدول العربية كلها ” .

كما ردت شيرين على أحد المعجبين من الجمهور الذي مازحها قائلاً ” تتجوزيني؟ ” ، لترد عليه قائلة: ” حبيبي.. يا ريتك جيت من بدري كده 3 أيام ” ، ودخلت بعدها في نوبة ضحك.

ثم عادت بعد ثوانٍ لتؤكد أنها إن تزوجت سيكون أول من تخبره هو الجمهور، حيث كانت اجابتها الأولى تفتح الجدل حول انتشار اخبار عن زواجها من المطرب حسام حبيب رغم نفيهما لهذا الخبر .