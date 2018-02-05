أمير عسير يدشن مشروعات تنموية بأكثر من 261 مليون ريال

أبها(صدى):

يدشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز أمير منطقة عسير غداً, عدداً من المشروعات التنموية في محافظة طريب, بأكثر 261 مليون ريال.

وتشمل المشروعات التنموية التي تم تنفيذها خلال 3 سنوات, العديد من المشروعات البلدية والصحية والتعليمية, إلى جانب عدد من المشروعات بقطاع المياه والكهرباء.

وتأتي هذه الزيارة ضمن جولات سمو أمير منطقة عسير على عدد من المحافظات، وتدشين عدد من المشروعات التنموية.