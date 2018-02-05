أمير عسير يدشن مشروعات تنموية بأكثر من 261 مليون ريال
يدشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز أمير منطقة عسير غداً, عدداً من المشروعات التنموية في محافظة طريب, بأكثر 261 مليون ريال.
وتشمل المشروعات التنموية التي تم تنفيذها خلال 3 سنوات, العديد من المشروعات البلدية والصحية والتعليمية, إلى جانب عدد من المشروعات بقطاع المياه والكهرباء.
وتأتي هذه الزيارة ضمن جولات سمو أمير منطقة عسير على عدد من المحافظات، وتدشين عدد من المشروعات التنموية.
احمد الهاشمي[ عدد التعليقات: 25 ] نشر منذ 1 ساعة
من خير الى خير
منصور[ عدد التعليقات: 271 ] نشر منذ 50 دقيقة
اقول طريق الطائف ابها السريع وخاصه من سبت العلايا حتى ابها لم يستلم احد تعويض منذو 7 سنوات والظاهر مافيه تعويض من الاصل الله يجعلها في ذمتك الى يوم القيامه لانها لو كانت في غير الجنوب كان صرف التعويض فورا