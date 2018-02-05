تداول صور ومعلومات جديدة حول الطيار الروسي

موسكو(صدى):

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الأحد، معلومات وصور جديدو ظهرت للطيار الروسي رومان فيليبوف، الذي قُتل بعد إسقاط طائرته السبت الماضي، واشتباكه بمسدس كان بحوزته مع من أسقطوه في ريف محافظة ” إدلب ” بالشمال السوري.

وتم تداول صور المسدس الذي كان بحوزته، وهو من ماركة ” ستيشكين ” ، عيار 9 ملم مخزنة يسع 20 طلقة، وأوضحت بعض وسائل الإعلام الروسية، أنه أطلق 40 من أصل 60 رصاصة، حيث أظَهرت صورة للمسدس مع مخازنه، بأن أحداها كان فارغًا واثنين نصف فارغين.

كما ظهرت صور أخرى للطيار ” فيليبوف ” الذي ما زالت السلطات تحجب المعلومات بشأنه، عن وسائل الإعلام المحلية والأجنبية، فيما كانت الصورة الثانية مختلفة عن الأولى، حيث يظهر فيها بلون شعره الأشقر، فيما كانت الصورة الأولى للطيار، يظهر فيها ببزته العسكرية وشعره مائل للسواد.

واكتشفوا أيضًا عدد من بطاقات الائتمان المصرية، مع عدد آخر من بطاقات السحب ومن البطاقات الشخصية باسمه، مصدرها عنوانه في مدينة ” vladivosstok ” ، المعروفة كأكبر مدينة وميناء في أقصى الشرق الروسي، المجاور لبحر ” اليابان ” ، ويبدو أنه من تلك المنطقة.

يُذكر أن وزارة الدفاع الروسية، قد أعلنت عن أن المقاتلات الروسية وجهت ضربات إلى ” إدلب ” ، وتحديداً إلى الموقع الذي أُطلق منه الصاروخ الذي أسقط طائرة ” سو –25 ” ودمرت تحصينات لجبهة النصرة، وتمت تصفية 30 مقاتلاً من جبهة النصرة.