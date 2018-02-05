” أرامكو ” تحدد موعد التسجيل ببرنامج ” التدرج المهني “

عادل الحربي(صدى):

صممت شركة ” أرامكو ” برنامج التدرج المهني، وذلك لتوفير التدريب لخريجي الثانوية، وإعدادهم للالتحاق بوظائف مختلفة، بحسب مستوياتهم الأكاديمية، حيث يوفر البرنامج للمشاركين، التدريب على المهارات الأكاديمية والوظيفية اللازمة، لضمان نجاحهم في وظائفهم المستقبلية.

وتختلف الفترة الزمنية للبرنامج حسب المسار الوظيفي، لكنها عادةً تستغرق عامين، فيما يشمل التدريب الأكاديمي ” اللغة الإنجليزية والرياضيات ومهارات الكمبيوتر ” ، وكذلك الصحة والسلامة، ويعتمد التدريب على المهارات الوظيفية على المسار الوظيفي الذي يتبع له المشارك.

ويعمل المشاركون أثناء الدراسة في البرنامج، مع مجموعة متمرسة من المعلمين الأكاديميين، إضافة لعدد من مدربي المهارات الوظيفية، الذين يقدمون المساعدة والدعم اللازمين لإعداد المشاركين لحياتهم المهنية في ” أرامكو ” .

وذكرت الشركة عدة مميزات يكتسبها المتدرج خلال مشاركته بالبرنامج، وذلك كما يلي:

– الحصول على راتب شهري.

– توفير سكن بحسب أنظمة الشركة.

– مواصلات بحافلات الشركة.

– رعاية طبية وفقاً لأنظمة الشركة.

– استخدام المرافق الترفيهية التابعة للشركة.

– استخدام خدمات الطيران التابعة للشركة داخل المملكة.

– إجازة شهر رمضان، بالإضافة إلى أيام الإجازة السنوية الرسمية العامة والإجازات الخاصة بمركزالتدريب وفقاً للتقويم السنوي لإدارات التدريب.

– دروس تقوية لتوفير دعم إضافي عند الحاجة.

كما اشترطت الشركة عدة متطلبات يجب توافرها في خريجي وخريجات الكليات المتقدمين للبرنامج، وفقاً لما يلي:

– أن يكون المعدل التراكمي 2.00 فأعلى من 4.00 أو 3.00 فأعلى من 5.00.

– ألا يزيد عمر المتقدم/المتقدمة عن 28 سنة.

– ألا يكون قد مضى على تخرج المتقدم/ المتقدمة من الدبلوم أكثر من 3 سنوات.

فيما أكدت الشركة على فتح باب التسجيل في البرنامج، في تمام الساعة الثامنة من صباح يوم الإثنين بتاريخ 28 مايو 2018، ويستمر حتى الساعة الثالثة مساءً من يوم الأحد بتاريخ 3 يونيو 2018.