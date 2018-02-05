كويتي يفقد توازنه من نوبة سعال ويسقط من الطابق الخامس

خالد الظفيري(صدى):

تلقت عمليات وزارة الداخلية الكويتية، بلاغاً يفيد بسقوط أحد السكان من شقته بالطابق الخامس في محافظة الصليبخات، فانطلق إلى الموقع رجال أمن العاصمة وفنيو الطوارئ الطبية، وتبين أنه وقع من علٍ، وقام المسعفون بفحصه، فاتضح أنه فارق الحياة نتيجة ارتطامه الشديد.

وكان المواطن الكويتي، يسعل بقوّة أثناء وجوده في شرفة غرفته، فاختلّ توازنه، وسقط منها أسفل العمارة، الأمر الذي دعا أهله إلى التحرك سريعًا لإنقاذه؛ ولكنه لم يحرك ساكناً، فاستنجدوا بعمليات وزارة الداخلية وطلبوا سيارة إسعاف.