إنذار 24 ورصد 25 صالونا للحلاقة في بقيق خلال أسبوع

نايف السالم(صدى):

أعلنت بلدية محافظة بقيق، عن قيامها تنفيذها 82 زيارة على جميع صالونات الحلاقة الرجالية بالمحافظة، خلال الأسبوع الثاني من شهر جمادي الآخر؛ للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية.

وقالت البلدية، إنها أصدرت 24 إنذاراً، ورصدت 25 مخالفةً لصالون، مشيرة إلى أنها صادرت كريمات منتهية الصلاحية بعدد 32 علبة، وكذلك مصادرة 25 مشط و47 منشفة قماشية غير صالحة للاستخدام، و تم إتلاف جميع المواد المصادرة وتطبيق لائحة الأنظمة والتعليمات على المنشآت المخالفة.

وأوضحت البلدية، أن المخالفات شملت عدم وجود شهادات صحية للعمالة، واستخدام أدوات حلاقة غير مناسبة واستخدام شفرات الحلاقة لأكثر من شخص وعدم تشغيل أجهزة التعقيم وتدني مستوى النظافة في المحل، وعدم التقيد بالزي الموحد للعاملين.