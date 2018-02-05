العراق توافق على طلاق امرأة من زوجها الداعشي

بغداد(صدى):

قبلت الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بالعراق، طعن امرأة قدمت طلبًا بالطلاق من زوجها الذي ثبت انتمائه لتنظيم داعش الإرهابي.

وكان مجلس قيادة الثورة المنحل نص على إجازة طلب التفريق للزوجة من زوجها إذا هرب إلى العدو، وعلى المحكمة أن تحكم بالتفريق مع الاحتفاظ للزوجة بكامل حقوقها الزوجية.

واعتبرت محكمة التمييز، كما جاء في نص قرارها أن مفهوم العدو متغير ويحدد اتباعا للنظام السياسي القائم، ولا يسري على المعنى التقليدي للعدو بل يشمل التنظيمات الإرهابية كافة.