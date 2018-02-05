رغم الصراع بينهما.. البرسا يفاجيء ” نيمار ” في عيد ميلاده الـ26
فاجأ نادي برشلونة، لاعبه السابق نيمار دا سيلفا، الذي يلعب حاليًا بصفوف النادي الفرنسي باريس سان جيرمان، بمناسبة عيد ميلاده الـ26.
وهنأ البرسا، نيمار، عبر الحساب الرسمي للنادي على ” تويتر ” ، حيث نشر فيديو يظهر أحد أهدافه الرائعة التي سجلها داخل شباك إليتشى فى موسم 2014/2015.
وكات نشبت خلافات بين اللاعب وإدارة النادي بعد رحيله، مما تسبب في صدمة الجماهير، بتلك المفاجأة، التي جاءت بشكل غير متوقع.
احمد الهاشمي[ عدد التعليقات: 25 ] نشر منذ 1 ساعة
عيش بعيش والحسد ليش