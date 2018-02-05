رغم الصراع بينهما.. البرسا يفاجيء ” نيمار ” في عيد ميلاده الـ26

نواف السالم(صدى):

فاجأ نادي برشلونة، لاعبه السابق نيمار دا سيلفا، الذي يلعب حاليًا بصفوف النادي الفرنسي باريس سان جيرمان، بمناسبة عيد ميلاده الـ26.

وهنأ البرسا، نيمار، عبر الحساب الرسمي للنادي على ” تويتر ” ، حيث نشر فيديو يظهر أحد أهدافه الرائعة التي سجلها داخل شباك إليتشى فى موسم 2014/2015.

وكات نشبت خلافات بين اللاعب وإدارة النادي بعد رحيله، مما تسبب في صدمة الجماهير، بتلك المفاجأة، التي جاءت بشكل غير متوقع.