فيفا يهنئ رونالدو بعيد ميلاده الـ33

نواف السالم(صدى):

نشر الاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا ” ، صورة للنجم كريستيانو رونالدو عبر حسابه الرسمي على تويتر؛ لتهنئته بعيد ميلاده الـ 33 وذلك اليوم الإثنين.

حيث قال الفيفا في تغريده له علي صورة رونالدو مع أخر جوائزه، عبر حسابه على موقع تويتر: ” عيد ميلاد سعيد إلى أفضل لاعب لعام 2017 ” .

واحتفل رونالدو مع عائلته بعد بلوغه سن الـ 33 عاماً، وقام بنشر صورة شخصية له مع صديقته جورجينا رودريجيز على الرغم من الفترة العصيبة التي يمر بها الملكي هذا الموسم .

كما استقبل رونالدو العديد من رسائل التهنئة بعيد ميلاده الـ 33 من أصدقائه ومحبيه على مواقع التواصل الاجتماعي.