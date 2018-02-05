وفاة معلم بمدرسة الرويدف الابتدائية بالطائف
نعت إدارة تعليم الطائف المعلم بالصفوف الأولية بمدرسة الرويدف الابتدائية محمد بن مجول القثامي، الذي وافته المنية صباح اليوم.
وأوضحت الإدارة على حسابها الرسمي على ” تويتر ” أنه سيصلى على ” القثامي ” بعد صلاة الظهر بمسجد بن عبطان بالسيل الصغير.
احمد الهاشمي[ عدد التعليقات: 25 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يرحمه
الصبر يودي القبر
تركي بن خالد القصيبي[ عدد التعليقات: 229 ] نشر منذ 42 دقيقة
الله يرحمة ويغفرلة ويسكنة فسيح جناتة وإنا لله وإنا إلية راجعون …………. * كاد المعلمُ ان يكون رسولا *