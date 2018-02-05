وفاة معلم بمدرسة الرويدف الابتدائية بالطائف

عبدالعزيز القثامي(صدى):

نعت إدارة تعليم الطائف المعلم بالصفوف الأولية بمدرسة الرويدف الابتدائية محمد بن مجول القثامي، الذي وافته المنية صباح اليوم.

وأوضحت الإدارة على حسابها الرسمي على ” تويتر ” أنه سيصلى على ” القثامي ” بعد صلاة الظهر بمسجد بن عبطان بالسيل الصغير.