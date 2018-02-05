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وفاة معلم بمدرسة الرويدف الابتدائية بالطائف

وفاة معلم بمدرسة الرويدف الابتدائية بالطائف
عبدالعزيز القثامي(صدى):

نعت إدارة تعليم الطائف المعلم بالصفوف الأولية بمدرسة الرويدف الابتدائية محمد بن مجول القثامي، الذي وافته المنية صباح اليوم.

وأوضحت الإدارة على حسابها الرسمي على ” تويتر ” أنه سيصلى على ” القثامي ” بعد صلاة الظهر بمسجد بن عبطان بالسيل الصغير.

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 25 ] نشر منذ 1 ساعة

الله يرحمه
الصبر يودي القبر

[ عدد التعليقات: 229 ] نشر منذ 42 دقيقة

الله يرحمة ويغفرلة ويسكنة فسيح جناتة وإنا لله وإنا إلية راجعون …………. * كاد المعلمُ ان يكون رسولا *

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