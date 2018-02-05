بالفيديو.. ترديد السلام الوطني أثناء اعتراض صاروخ باليستي حوثي

فهمي محمد(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لطلاب ثانوية محمد بن سعود بخميس مشيط، وهم ينشدون السلام الوطني في نفس لحظة اقتناص أبطال الدفاع الجوي صاروخًا حوثيًا في سماء المنطقة.

وفي السياق نفسه، قال المتحدث الرسمي لقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، أنه في صباح اليوم الإثنين، اعترضت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي صاروخاً باليستياً أطلقته المليشيات الحوثية التابعة لإيران من داخل محافظة صعدة اليمنية باتجاه أراضي المملكة.

وأشار المالكي إلى أن الصاروخ كان باتجاه مدينة خميس مشيط، وتم إطلاقه بطريقة متعمدة؛ لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان