تعليم تبوك يدرب قائدات المدارس على القيادة التحويلية

محمود البلوي(صدى):

نفذت إدارة الجودة بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك اليوم، البرنامج التدريبي ” القيادة التحويلية ” ضمن خطتها التدريبية للفصل الدراسي الحالي بمركز التدريب التربوي.

وأوضحت منفذة البرنامج المشرفة بإدارة الجودة الشاملة زهور العوفي، أن البرنامج استهدف قائدات المرحلتين المتوسطة والثانوية، وتناول عدة محاور منها معنى القيادة، مفهوم القيادة التحويلية والفرق بين القائد والمدير ونماذج من القيادات التحويلية.

وأشارت إلى أن الهدف من البرنامج التدريبي هو رفع كفاءة القيادة في المدارس وتبني الاتجاهات الحديثة في القيادة مع إحداث الأثر في المجتمع المدرسي.