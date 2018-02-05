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كلويفرت: أبارك لجمهور ليفربول على تواجد ” صلاح ” في الفريق

كلويفرت: أبارك لجمهور ليفربول على تواجد ” صلاح ” في الفريق
ماجد محمد(صدى):

يرى أسطورة الكرة الهولندية، باتريك كلويفرت، أن نجم ليفربول المحترف محمد صلاح، الوحيد الذي يستحق الإشادة في الفريق.

وقال ” كلويفرت” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” شخص يستحق الإشادة فى نادى ليفربول هو محمد صلاح لأنه لاعب رائع، وأبارك لجماهير ليفربول على تواجد لاعب مثله فى الفريق “.

وجاء تعليق ” كلويفرت” على المباراة التي أقيمت أمس بين ليفربول، وتوتنهام، وانتهت بالتعادل الإيجابي 2-2، وسجل هدفي ليفربول صلاح.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 25 ] نشر منذ 2 ساعتين

العين شبعانه والنفس قنعانه

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