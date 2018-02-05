طرق بسيطة لمواجهة ” خطوط التمدد ” خلال الحمل

نورة الشهري(صدى):

قالت أخصائية الأمراض الجلدية الألمانية شتيفاني مونتاغ إن ظهور خطوط التمدد يرتبط بالاستعداد الوراثي، مشيرة إلى أن الخطوط تظهر لدى نحو 70% من الحوامل.

ومن جانبه، أوضح جرّاح التجميل الألماني سفين فون زالديرن أن خطوط التمدد تنشأ نتيجة لتمزق طبقات الجلد العميقة. وبدوره، أضاف طبيب أمراض النساء الألماني كريستيان ألبرينغ قائلاً: ” خطوط التمدد تعد مؤشراً على أن النسيج الضام للجلد يقع تحت شد قوي جدا، ولا يمكنه تثبيت خلايا الجلد السطحية “.

والتقطت مونتاغ طرف الحديث مجدداً وقالت إن خطوط التمدد تظهر غالباً على الجزء السفلي من البطن وعلى الثدي، كما أنها تظهر أيضاً على الخصر والفخذ والمقعدة. وكلما زاد حجم البطن، زادت احتمالية ظهور خطوط التمدد.

وأشار فون زالديرن إلى أنه يمكن مواجهة الخطوط من خلال العناية بالبشرة، غير أن ذلك لا يمنع ظهورها. وللحفاظ على مرونة البشرة يُوصى بمعالجة الخطوط بالزيت بمعدل مرة إلى مرتين يومياً، ومن الأفضل البدء في ذلك قبل أن يصبح التمدد شديدا لدرجة لا تتحمل معها البشرة الإجهادات. ولهذا الغرض لا يتوجب استخدام زيوت خاصة.

وأشار ألبرينغ إلى أن أفضل طريقة للوقاية من خطوط التمدد أثناء الحمل هي زيادة الوزن الحذرة؛ حيث يجوز أن يزيد وزن الحامل، التي كانت رشيقة جداً قبل الحمل، بمعدل 10 إلى 15 كيلوغراماً. أما الحامل، التي كان جسمها ممتلئاً بالفعل في بداية الحمل، فلا يجوز أن يزيد وزنها بمعدل أكثر من 6 إلى 10 كيلوغرامات.

كما ينصح طبيب أمراض النساء بممارسة الرياضة والأنشطة الحركية؛ حيث ينبغي المشي يومياً بمعدل لا يقل عن نصف ساعة، مشيراً إلى أن إمكانية الوقاية من خطوط التمدد من خلال التغذية الصحية الغنية بالفيتامينات والإكثار من شرب الماء والتخلي عن القهوة لا تعدو كونها مجرد معتقدات شائعة؛ حيث لم يثبت بعد تأثيره هذه الإجراءات الصحية على ثبات أو تمدد النسيج الضام.

وطمأنت مونتاغ بأن اللون الأحمر المميز لخطوط التمدد يتلاشى مع مرور الوقت بفضل آليات الإصلاح الخاصة بالجسم؛ حيث يميل لونها مع الوقت إلى اللون الأبيض، غير أن هذه العملية قد تستغرق عاماً.

وصحيح أن خطوط التمدد لا تختفي، ولكن يمكن مواجهتها والحد من مظهرها اللافت للنظر من خلال بعض العلاجات التجميلية، مثل الليزر أو الوخز بالإبر الدقيقة ” Micro-Needling “.