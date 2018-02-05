الرئيس الفرنسي يتبرع لـ ” ريهانا ” بـ 250 مليون يورو

باريس(صدى):

تبرع الرئيس الفرنسي ” إيمانويل ماكرون ” ، بمبلغ بلغت قيمته 250 مليون يورو، لصالح منظمة ” الشراكة الدولية للتعليم ” ، وذلك بعد مطالبته بذلك من قِبل المطربة الشهيرة ” ريهانا “.

حيث تعمل ” ريهانا ” – المطربة السنغالية الأًصل – سفيرة في منظمة ” الشراكة الدولية للتعليم ” ، وذلك إلى جانب احترافها الغناء، حيث اتضح نشاطها حين التقت ” ماكرون ” على هامش مؤتمر تعليمي تم عقده بالعاصمة السنغالية ” دكار ” .

وكتبت ” ريهانا ” عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، موجهة حديثها للرئيس الفرنسي في بداية المؤتمر، ” شكرًا إيمانويل ماكرون على أنك تحملت مسؤولية المشاركة في مؤتمر جمع أموال لغرض تطوير التعليم، هل تستطيع فرنسا التعهد والتبرع بـ 250 مليون يورو لصالح المنظمة؟ ” .

فيما وافق الرئيس الفرنسي على طلبها، قائلاً: ” تلتزم فرنسا بالتبرع بالمبلغ المطلوب، حينما أتعهد بذلك، أنفذه على الفور ريهانا، فرنسا تقف دائمًا إلى جانب هؤلاء المقاتلين من أجل تعليم أفضل ” .

يذكر أن ” ريهانا ” ارتبطت مؤخراً بملياردير سعودي، وسيتم زواجهم في غضون الأيام المقبلة، حيث تم تداول عدة صور التقطت لهما في فرنسا، وعدد من الدول الأخرى.