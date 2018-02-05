ارتفاع هامشي للذهب في ظل تراجع الدولار
سجلت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، ارتفاعًا هامشيًا في ظل انخفاض العملة الأمريكية مقابل معظم العملات الرئيسية.
وارتفع سعر الذهب للتسليم الفوري إلى 1335 دولارًا للأوقية بنسبة 0.12%، بينما استقرت العقود الآجلة للذهب عند 1338 دولارًا للأوقية.
وانخفض مؤش الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل العملات الرئيسية بنسية 0.16% إلى 89.09، لكنه لا يزال أعلى 88.25 وهو أدنى مستوى في أكثر من 4 سنوات.
وتأثرت أسعار الذهب والدولار بتقرير الوظائف الأمريكي الشهري الذي صدر الجمعة وجاء أفضل من المتوقع، وأظهر نمو الأجور بأسرع وتيرة في أكثر من ثماني سنوات ونصف.
احمد الهاشمي[ عدد التعليقات: 25 ] نشر منذ 2 ساعتين
الصاحب القديم واصله واستديم