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ارتفاع هامشي للذهب في ظل تراجع الدولار

ارتفاع هامشي للذهب في ظل تراجع الدولار
واشنطن(صدى):

سجلت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، ارتفاعًا هامشيًا في ظل انخفاض العملة الأمريكية مقابل معظم العملات الرئيسية.

وارتفع سعر الذهب للتسليم الفوري إلى 1335 دولارًا للأوقية بنسبة 0.12%، بينما استقرت العقود الآجلة للذهب عند 1338 دولارًا للأوقية.

وانخفض مؤش الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل العملات الرئيسية بنسية 0.16% إلى 89.09، لكنه لا يزال أعلى 88.25 وهو أدنى مستوى في أكثر من 4 سنوات.

وتأثرت أسعار الذهب والدولار بتقرير الوظائف الأمريكي الشهري الذي صدر الجمعة وجاء أفضل من المتوقع، وأظهر نمو الأجور بأسرع وتيرة في أكثر من ثماني سنوات ونصف.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 25 ] نشر منذ 2 ساعتين

الصاحب القديم واصله واستديم

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