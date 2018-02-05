أطعمة منزلية تحارب الشيخوخة وتمنع ظهور التجاعيد

متابعات(صدى):

أكد خبراء التجميل أن العناية بالبشرة تبدأ من داخل الجسم، حيث أن أي عضو في جسم الإنسان ينمو ويتحسن عن طريق الغذاء الداخلي للجسم، فتناول الأطعمة المغذية التي تحتوي على الفيتامينات والمعادن والعناصر الغذائية الأخرى، تساعد في جمال البشرة وإظهارها بأصغر سن.

لذلك نصح الخبراء بمجموعة من الأطعمة التي ينصح بتناولها بشكل يومي، والتي تجعلك تبدين أصغر سناً، وتحميك من التجاعيد ومظاهر الشيخوخة المبكرة:

1- الكرفس فهو من الأطعمة الضرورية لمنع جفاف البشرة، وهو غني بفيتامينات أي وسي وكي، بالإضافة إلى البوتاسيوم، والضروري لموازنة التأثير السلبي للصوديوم، ويمنع جفاف البشرة.

2- اللوز حيث يمنحك بشرة ناعمة على الدوام، فهو غني بأحماض أوميغا3 الضرورية للحفاظ على صحة ونضارة البشرة، وهو بديل مميز للأشخاص النباتيين الذين لا يحبون تناول الأسماك.

3- الكركم تتعرض البشرة لأضرار عديدة بسبب أشعة الشمس، ويساعد الكركم على التخفيف من هذه الآثار، كما يعمل على علاج البقع الداكنة الناتجة عن التعرض الشديد لأشعة الشمس.

4- – عصيدة الشوفان حيث أن نسبة السكر منخفضة في عصيدة الشوفان، وهذا يعني أنها ستعطيك زيادة بطيئة وثابتة في السكر بالدم، مما يساعد على حماية الكولاجين الذي يمنح الجلد مرونته ونضارته.

5- – زيت جوز الهندي تميز زيت جوز الهند باحتوائه على نسبة عالية من فيتامين إي، مما يجعله ضرورياً للوقاية من التجاعيد، ويمكن تطبيقه على البشرة بشكل مباشر، أو الاستعانة به للطهي بدلاً من زيت الزيتون.