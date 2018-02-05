بالفيديو.. مشهد بانورامي لـ ” المريخ “

واشنطن(صدى):

قامت وكالة ” ناسا ” الأمريكية، بنشر مقطعاً فيديو يقدم استعراضاً بانورامياً للمريخ، حيث عرضت مشهداً يظهر فيه صور تم التقاطها لسلسلة جبال فيرا روبين، في فوهة ” غيل “.

وتم تصوير المقطع بمساعدة روفر ” كريوسوتي ” ، الذي تمكن من عبر 18 كيلومتراً على كوكب المريخ مطلع عام 2018م، حيث كانت السماء على سطح المريخ واضحة وقت التصوير، الأمر الذي أتاح الحصول على الكثير من التفاصيل في المشاهد الملتقطة.

يذكر أن ” كريوسوتي ” هو الجيل الثالث للروفر، ويتكون من مختبر كيميائي مستقل، حيث بدأ عمله على المريخ في أغسطس لعام 2012.