الخليج يوضح حقيقة إشراك لاعبه في مباراة الطائي دون استكمال شروط تسجيله

نواف السالم(صدى):

أوضحت إدارة نادي الخليج، حقيقة إشراك اللاعب محمد متولي في مباراة الطائي بشكل مخالف، موضحة أن الأمر تداخل لدى البعض.

وقال علي المشامع نائب رئيس نادي الخليج، إن معلومات الطائي غير دقيقة، حيث أن ما يقصده هو اللاعب محمود متولي وهو لاعب مصري شارك في صفوف نادي الإسماعيلي المصري وسبق له تمثيل المنتخبات المصرية.

وأكد على أن لاعب الخليج محمد متولي لم يسبق له المشاركة مع أي منتخب وهو من مواليد المملكة.

ورفعت إدارة نادي الطائي شكوى بشكل رسميً لاتحاد كرة القدم على خلفية، مشاركة متولي في المباراة التي أقيمت أول أمس، السبت، في إطار الجولة 18 لدوري الأمير فيصل بن فهد للدرجة الأولى، زاعمة أنه لم يستوف بعض الشروط الخاصة بتسجيل اللاعبين المواليد.