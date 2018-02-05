تليجراف: المملكة تتبنى سياسات اقتصادية جديدة ومنها تطوير السياحة

عادل الحربي(صدى):

” السعودية تفتح أبوابها للسياحة العالمية “، بهذا العنوان سردت صحيفة ” التليجراف ” البريطانية كيف تسعى المملكة للانفتاح وتبني سياسات اقتصادية جديدة.

وأوضحت الصحيفة، أن المملكة تتبنى سياسة عدم الاعتماد على الموارد النفطية في ظل تراجع أسعار النفط عالمياً؛ لذلك أوجدت بدائل أخرى عنه.

وأشارت الصحيفة، أن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، رأى أن ملف السياحة من أبرز هذه البدائل، مؤكدة أن المملكة بدأت بالفعل في اتخاذ خطوات لجذب السياح.

وأكدت الصحيفة، أن المملكة بدأت في اتخاذ إجراءات جديدة تمكن السياح من الحصول السهل على التأشيرات لزيارة المملكة، بهدف استقبال 30 مليون سائح، للمساهمة في دعم الميزانية بما يعادل بـ33 مليار جنيه إسترليني.