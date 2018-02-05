بالفيديو.. مصرع مسن وإصابة زوجته في هجوم مرعب لخنزير

بكين(صدى):

تعرض مسن صيني وزوجته لهجوم مرعب من قٍبل خنزير بري، ما أسفر عن مصرع المسن وإصابة زوجته.

وأظهر مقطع فيديو متداول الخنزير وهو يعاجم الرجل ويعضه بأنيابه عقب إسقاطه أرضاً ، كما أسقط زوجة المسن عند تدخلها لإنقاذ زوجها من بين انيابه .

فيما لم يتمكن رجلان من انقاذ المسن وابعاد الخنزير الهائج عنه ، فتركاه وذهبا للحصول على مساعده .

وأكدت وسائل إعلام محلية، أن الرجل توفي على الفور في مكان الحادث فيما نُقلت الزوجة للمستشفى.