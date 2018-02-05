بالفيديو.. مصرع مسن وإصابة زوجته في هجوم مرعب لخنزير
تعرض مسن صيني وزوجته لهجوم مرعب من قٍبل خنزير بري، ما أسفر عن مصرع المسن وإصابة زوجته.
وأظهر مقطع فيديو متداول الخنزير وهو يعاجم الرجل ويعضه بأنيابه عقب إسقاطه أرضاً ، كما أسقط زوجة المسن عند تدخلها لإنقاذ زوجها من بين انيابه .
فيما لم يتمكن رجلان من انقاذ المسن وابعاد الخنزير الهائج عنه ، فتركاه وذهبا للحصول على مساعده .
وأكدت وسائل إعلام محلية، أن الرجل توفي على الفور في مكان الحادث فيما نُقلت الزوجة للمستشفى.
فتامين ((و))[ عدد التعليقات: 2393 ] نشر منذ 1 ساعة
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