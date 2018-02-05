تدشين برنامج الإسكان لرفع نسبة التملك إلى 60% في 2020

علي القحطاني (صدى):

دشَّنت 16 جهة حكومية، اليوم الإثنين، برنامج الإسكان الذي يستهدف رفع نسبة التملك إلى 60% بحلول عام 2020، وإلى 70% بحلول عام 2030مـ.

ويعمل برنامج الإسكان، على زيادة نسبة توطين القوى العاملة في القطاع، وزيادة فرص العمل بمجالات العقارات والتصنيع والإنشاءات.

وهناك 4 محاور لنطاق عمل البرنامج، هي: توفير وحداث سكنية مناسبة، وتحسين تجربة تملك البيت الأول، وتسهيل الحصول على التمويل، وتعديل التنظيمات والتشريعات.

كما سيعمل البرنامج على تذليل عوائق الإسكان، التي تحول بين المواطنين وتملك المسكن الأول، عبر التعاون بين أكثر من 16 جهة حكومية تعمل كفريق واحد وبالشراكة مع القطاع الخاص.