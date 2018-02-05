أهم الأطعمة لأصحاب الضغط المرتفع

متابعات(صدى):

يعاني الكثير من الأشخاص من ارتفاع ضغط الدم، الأمر الذي يجعلهم يبحثون هنا وهناك عن علاج يساعدهم في خفض الضغط.

وقال المتخصصون أن هناك عددًا من الأطعمة تساعد أصحاب الضغط المرتفع، ومنها الشوفان، والذي يحتوي على عناصر ذات نسبة آلياف عالية وصوديوم منخفضة؛ مما يجعل تناوله وسيلة لخفض الضغط.

وأثبتت إحدى الدراسات أن تناول كوبًا من عصير الرمان يوميًا لمدة 4 أسابيع تساعد على خفض ضغط الدم على المدى القصير، ويمكن تناوله طعامًا أو عصيرًا مع مراعاة نسبة السكر.

كما أن اللبن خالي الدسم والزبادي من الأطعمة التي تقلل ارتفاع ضغط الدم، وهما مصدر قوي للكالسيوم والدهون القليلة، بينما يحتوي التوت، خاصة الأزرق، على مكونات طبيعية تعرف بالـ ” الفلافونويد ” تحمي الإنسان من ارتفاع ضغط الدم وتساعد على خفضه.