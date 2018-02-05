6 تمارين منزلية للتخلص من تراكم دهون البطن

متابعات(صدى):

تُعتبر دهون منطقتي البطن والأرداف، شبح يهدد جمال المرأة باستمرار؛ وذلك لأنها تجعل الجسم مليئًا بالترهلات وغيرَ متناسق، وهذا الموضوع يؤثر سلبا على نفسية المرأة، وللتخلص من هذه المشكلة يجب ممارسة تمارين البطن والأرداف.

لذلك نصح المتخصصون بمجموعة من التمارين التي تساعدك على التخلص من ترهلات جلد البطن والأرداف:

تمرين الاستلقاء على الجانب.يساعدك هذا التمرين على نحت البطن وشد الأرداف، و طريقة ممارسة هذا التمرين:الاستلقاء على الجهة اليمنى وشبك اليدين مع بعضهما خلف الرقبة، ومن ثم رفع الساق اليُسرى للأعلى وإنزالها للأسفل عدّة مرات متتالية، بعدها يتم الاستلقاء على الجهة اليُسرى بنفس الطريقة، وتكرار التمرين مع الساق اليُمنى بنفس عدد مرّات التكرار.

تمرين ركوب الدراجة من التمرينات البسيطة، والذي تستمتع به المرأة أثناء ممارسته، طريقة ممارسة هذا التمرين، يتم بالركوب على الدراجة الهوائية وقيادتها لمدة تتراوح من 10 إلى 15 دقيقة يوميًا.

تمرين شد وإرخاء المؤخرة يعد هذا التمرين من التمرينات البسيطة التي يتم ممارستها في جميع الأوقات والأماكن، طريقة ممارسة هذا التمرين يتم بالجلوس على المقعد، ومن ثم شد المؤخرة للداخل وإرخاؤها عدة مرات متتالية، ومع الوقت سيُلاحظ أنّه من أفضل التمارين القادرة على شد الأرداف بوقت قياسي قصير.

تمرين الوقوف خلف الكرسي من التمرينات التي تساعدك على التخلص من الدهون والترهلات الموجودة بالجسم, وطريقة ممارسة هذا التمرين الوقوف خلف كرسي ذي قامة عالية، ومن ثم مسك أطرافه باليدين، والبدء بمد الساق اليمنى للخلف وإنزالها على الأرض عدّة مرات متتالية، ومن ثمّ التبديل بالقدم اليُسرى وتكرار التمرين معها بنفس الطريقة وبنفس العدد.

تمرين القرفصاء يعمل هذا التمرين على شد البطن والأرداف؛ إضافةً إلى تقوية عضلات الفخذ، والتخلص من ترهلات الجلد بالبطن، وطريقة ممارسة هذا التمرين:الوقوف باستقامة، مع إبعاد القدمين عن بعضهما بمسافة 55 سنتيمترًا تقريبًا، ومن ثم مد اليدين للأمام والنزول بالمؤخرة للأسفل لحد الركبتين، ومن ثم الصعود للأعلى مع شد المعدة، وتكرار التمرين من 20 إلى 30 مرة يوميًا.

تمرين شد المعدة طريقة ممارسة هذا التمرين:الاستلقاء على الظهر باستقامة، ثم تشبك اليدان وتوضعان خلف الرأس، وتثنى الركبتان، ويتم رفع الجذع للأعلى؛ ليلامس كوع اليد اليسرى الركبة اليمنى، ثم يتمّ عكس الاتجاه فيلامس كوع اليد اليمنى ركبة القدم اليسرى، مع شد المعدة، ويُكرّر التمرين عشر مرات.