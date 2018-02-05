بالفيديو.. تامر حسني يسرب نتيجة الفائز بـ ” ذا فويس كيدز ” قبل إعلانها

أماني الغامدي(صدى):

سرب الفنان تامر حسني ، نتيجة الحلقة الأخيرة من برنامج ” ذا فويس كيدز ” قبل اعلانها في مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي .

ويظهر الفيديو انتظار المدربين والمتسابقين إعلان النتائج، فاختلس حسني النظر الى ورقة مقدم البرنامج بدر ال زيدان، فعرف اسم الفائز وأشار الى الطفل المغربي حمزة لبيض.

وفي حلقةٍ ختامية تَنافس خلالها 6 أطفال مبدعين، هم: وسام نور وأشرقت أحمد ضمن “فريق تامر”؛ وماريا قحطان وحمزة لبيض ضمن “فريق كاظم”؛ ولجي المسرحي وجورج عاصي من “فريق نانسي”؛ جاءت نتائج تصويت الجمهور مرجّحةً كفّة حمزة لبيض، وسط إجماعٍ من النقّاد والجمهور حول النجاح الباهر للبرنامج، واحتضان النجوم – المدرِّبين للمواهب كافة، وترحيبٍ بتفوّق جميع الأطفال المشاركين وخصوصاً أولئك الذين تمكّنوا من بلوغ الحلقتيْن نصف النهائية والنهائية.

https://twitter.com/Obeiidd/status/959921670210408448/video/1