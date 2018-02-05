بالصور.. ريهانا تحتفل بفوز الآرسنال بطريقتها الخاصة

نورة الشهري(صدى):

أحتفلت الفنانة العالمية ريهانا ، بفوز فريق آرسنال أمام ضيفه إيفرتون، في مدرجات إستاد الإمارات ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري الإنجليزي ، على طريقتها الخاصة .

حيث حرصت ريهانا على رصدت لحظات تواجدها في المدرجات بنشر صور على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهرت في أرض الملعب بعد اللقاء وداخل الممر المؤدي إلى غرفة اللاعبين، وهي تلتقط الصور التذكارية مع نجوم آرسنال، احتفالا معهم بالنصر الكبير ، لفوزهم على إيفرتون بنتيجة (5-1).