تحطم مروحية عسكرية يابانية في منطقة سكنية

طوكيو(صدى):

تحطمت مروحية عسكرية يابانية اليوم في مدينة بجنوب غرب البلاد ما أدى إلى اشتعال حريق في منزل على الأقل .

وقال وزير الدفاع الياباني إيتسونوري اونوديرا في تصريح للصحفيين إن ” المروحية تحطمت واشتعلت، ونعمل على التثبت من عدد الضحايا ” .

وأضاف أن ” بعض المشاهد تظهر أن المروحية تحطمت على ما يبدو في منطقة سكنية ونتثبت من الأمر ” .

وعرضت شبكة ” إن إتش كاي ” التلفزيونية الرسمية مشاهد يظهر فيها عمود من الدخان يرتفع وسط منازل في هذه المدينة الواقعة في جزيرة كيوشو جنوب الأرخبيل، فيما رجال أطفاء يهرعون في الشوارع حاملين خراطيم ماء.

كما شوهد سكان تم إجلاؤهم يبتعدون عن الموقع.