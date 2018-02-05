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الرائد يطيح بـ ” سيبريا ” .. و ألكسندر أليتش بديلا له

الرائد يطيح بـ ” سيبريا ” .. و ألكسندر أليتش بديلا له
نواف السالم(صدى):

أعلن نادي الرائد، اليوم الأثنين، عن تعاقده مع المدرب الصربي ” ألكسندر أليتش ” ؛ لقيادة الفريق الأول لكرة القدم.

وقال ” الرائد ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” إن الصربي سيتولى قيادة الفريق حتى نهاية الموسم الحالي، مشيرًا إلى أنه سيصل غدَا الثلاثاء إلى بريدة؛ لمباشرة مهامه.

ويتولى الصربي قيادة الرائد؛ خلفًا لـ الروماني ” سيبيريا ” ، الذي تمت إقالته، وتكليف التونسي ” فراس بالي ” بقيادة تدريبات الفريق إلى حين وصول الطاقم التدريبي الجديد.


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