إوزة تصطاد صيادا قبل أن يصيدها

واشنطن(صدى):

سقطت إوزة من السماء علي رأس صياد أدت إلي فقدانه للوعي، ذلك بعد أن اصطادها مجموعة من الصيادين، في ماريلاند بولاية بالتيمور، مع العلم أن وزن الإوز من ذلك النوع يتراوح بين 4.5 إلى 6.5 كيلوجراماً.

حيث أصيب ” روبرت ميلهامر ” (51 عاماً) بجراح خطيرة، بعد أن هبط الطائر باتجاه الأرض إثر إطلاق النار عليه من قِبَل مجموعة من الصيادين.

وتم نقله إلى المستشفى في بالتيمور؛ للعلاج من إصابات في رأسه ووجهه؛ لكن وضعه مستقر حالياً حسبما أفادت شرطة ماريلاند في تغريده على حسابه الرسمي على موقع ” تويتر”.