بلدية معشوقة بالقرى تصادر عددا من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية

إبراهيم الزهراني(صدى):

صادرت بلدية معشوقة بمحافظة القرى، ممثلة بقسم صحة البيئة خلال جولاتها التفتيشية أمس، كميات من المواد الغذائية منتهية الصلاحية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وأوضحت البلدية أن الجولات التفتيشية التي تنفذها ستتواصل على المحال التجارية كافة, مشددة على ضرورة اهتمام أصحاب المحال والعاملين فيها بتطبيق الأنظمة والتعليمات المعنية بسلامة البيئة لضمان المحافظة على الصحة العامة.

ودعت المواطنين والمقيمين إلى التعاون وإبلاغ البلدية في حال ملاحظة المخالفات أو العثور على مواد مشتبه فيها أو منتهية الصلاحية.