اشتعال النيران بمنطقة سكنية باليابان بسبب تحطم طائرة

طوكيو(صدى):

أوضحت لقطات مصورة بثتها هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية رجال الإطفاء وهم يطفئون نيران مندلعة بمنزل؛ فيما انبعثت سحب الدخان من السطح والنوافذ.

وصرح وزير الدفاع الياباني إيتسونوري أونوديرا، إن طائرة هليكوبتر هجومية من طراز أباتشي تحطمت في غرب البلاد، اليوم الاثنين؛ مما أدى لاندلاع حريق في منطقة سكنية.

وأضاف ” أونديرا ” أن الهليكوبتر تابعة لقوة الدفاع الذاتي البرية وسقطت في ساجا أثناء تدريب، لافتًا إلى أن الحادث وقع على بعد مئات الأمتار من مدرسة ابتدائية.