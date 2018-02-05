تعليم الأفلاج يطبق اختبار النمو المهني للمعلمين

عادل الحربي (صدى):

نفذت إدارة التعليم في محافظة الأفلاج اختبارات النمو المهني بشقيه التخصصي والتربوي لعدد من المعلمين بالمحافظة وتابع الاختبار الذي أقيم بقسم الإشراف التربوي مدير الإشراف ومشرفي المواد الدراسية بالقسم.

وبيّن أخصائي منظومة الأداء الإشرافي والمدرسي بالإدارة الأستاذ عمر الحقباني أن اختبارات النمو المهني يهدف إلى الارتقاء بمستوى الأداء الفني للمعلمين وتمنح المدرسة التي يختبر فيها المعلم نقاط في مؤشر النمو المهني للمدرسة والمعلم ، كذلك يتيح قياس درجة إتقان المعلم للمعارف والمهارات الموجودة في نفس المقرر ، مشيراً في الوقت نفسه أن هناك اختبار آخر في نهاية هذا الفصل .