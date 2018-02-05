مصري يتسبب في حشد أعداد هائلة في صلوات الجنازة بالعالم الإسلامي

القاهرة(صدى):

تمكَّن الشاب المصري محمد صبري، من ابتكار تطبيقاً جديداً، لحشد أكبر عدد من المصلين لصلاة الجنازة، حيث استغرفت الفكرة عامين للتفكير بها، و3 أسابيع لتنفيذها.

ويتيح التطبيق الجديد، لأهل المتوفى التنويه عن طريق التطبيق عن موعد ومكان الصلاة، و يصل التنبيه لمستخدمي التطبيق في المنطقة المحيطة، بأن هناك صلاة جنازة قريبة منهم.

وقال ” محمد ” ، إن الفكرة جاءت عندما ماتت جدته، وأراد حشد أكبر عدد من المصلين في صلاة الجنازة، فلجأ إلى طباعة الأوراق بموعد ومكان الجنازة ويوزعونه في الشوارع المحيطة بهم.

وأكد الشاب، أن التطبيق يشمل العاالم الإسلامي كله، وتم الإعلان عليه 37 صلاة جنازة منذ انطلاقه من شهر وحتى الآن.