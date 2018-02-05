الجيش المصري يضبط إرهابي ويدمر 51 عبوة ناسفة بشمال سيناء

القاهرة(صدى):

كشفت مصادر، اليوم الاثنين، عن نجاح قوات إنفاذ القانون بالجيش الثانى الميدانى، في القضاء على إرهابي خطير بسيناء.

وأضافت أن قوات الجيش، نجحت في تدمير 51 عبوة ناسفة، وضبط ضبط 6 عناصر من المشتبه بهم وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .

وقالت المصادر إنه تم اكتشاف وتدمير عدد كبير من الأوكار التى تستخدمها العناصر التكفيرية فى الإختباء وتخزين الإحتياجات الإدارية وأجهزة الإتصال والذخائر والمواد التى تستخدم فى تصنيع العبوات الناسفة .