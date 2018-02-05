الجيش المصري يضبط إرهابي ويدمر 51 عبوة ناسفة بشمال سيناء
كشفت مصادر، اليوم الاثنين، عن نجاح قوات إنفاذ القانون بالجيش الثانى الميدانى، في القضاء على إرهابي خطير بسيناء.
وأضافت أن قوات الجيش، نجحت في تدمير 51 عبوة ناسفة، وضبط ضبط 6 عناصر من المشتبه بهم وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .
وقالت المصادر إنه تم اكتشاف وتدمير عدد كبير من الأوكار التى تستخدمها العناصر التكفيرية فى الإختباء وتخزين الإحتياجات الإدارية وأجهزة الإتصال والذخائر والمواد التى تستخدم فى تصنيع العبوات الناسفة .
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