بالفيديو.. جماهير الاتحاد تردد أغنية لـ ” أم كلثوم ” قبل مباراتهم مع الأهلي

ماجد محمد(صدى):

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، يوثق فيه ترديد جماهير نادي الاتحاد أغنية ” على بلد المحبوب وديني ” ، وذلك قبل مباراة فريقهم أمس الأحد أمام النادي الأهلي.

وظهر في الفيديو، حمدان المغربي، نائب رئيس رابطة مشجعي نادي الاتحاد، وهو يغني أغنية الفنانة المصرية الراحلة ” أم كلثوم ” ، ورددها معه مشجعو الفريق، كما استخدموا الدق على الدفوف.