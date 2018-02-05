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بالفيديو.. جماهير الاتحاد تردد أغنية لـ ” أم كلثوم ” قبل مباراتهم مع الأهلي

بالفيديو.. جماهير الاتحاد تردد أغنية لـ ” أم كلثوم ” قبل مباراتهم مع الأهلي
ماجد محمد(صدى):

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، يوثق فيه ترديد جماهير نادي الاتحاد أغنية ” على بلد المحبوب وديني ” ، وذلك قبل مباراة فريقهم أمس الأحد أمام النادي الأهلي.

وظهر في الفيديو، حمدان المغربي، نائب رئيس رابطة مشجعي نادي الاتحاد، وهو يغني أغنية الفنانة المصرية الراحلة ” أم كلثوم ” ، ورددها معه مشجعو الفريق، كما استخدموا الدق على الدفوف.

 


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