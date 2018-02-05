بالفيديو.. جماهير الاتحاد تردد أغنية لـ ” أم كلثوم ” قبل مباراتهم مع الأهلي
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، يوثق فيه ترديد جماهير نادي الاتحاد أغنية ” على بلد المحبوب وديني ” ، وذلك قبل مباراة فريقهم أمس الأحد أمام النادي الأهلي.
وظهر في الفيديو، حمدان المغربي، نائب رئيس رابطة مشجعي نادي الاتحاد، وهو يغني أغنية الفنانة المصرية الراحلة ” أم كلثوم ” ، ورددها معه مشجعو الفريق، كما استخدموا الدق على الدفوف.
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 3677 ] نشر منذ 2 ساعتين
رحم الله سيدة كوكب الشرق الأوسط
ام كلثوم رحمة واسعة