تراحم مكة تدرب 40 فتاة على مهارات التواصل باللغة الانجليزية

حسين العلي(صدى):

تعقد اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم “تراحم مكة” دورة مجانية في اللغة الانجليزية المستوى المبتدئ لنحو 40 فتاة من الأسر المستفيدة من اللجنة، وذلك في إطار تنمية وتطوير قدراتهن اللغوية وتأهيلهن للعمل في المواقع التي تتطلب قدرات للتواصل باللغة الانجليزية مع مختلف الجنسيات.

وأكد رئيس مجلس إدارة تراحم مكة يحيى الكناني، أن برامج تنمية وتطوير مهارات المنتسبين للجنة سواء اللغوية أو في مجالات التقنية والتكنولوجيا من أولويات برامج التدريب والتأهيل المعتمدة في اللجنة خاصة لفئة الشباب والشابات كون تحدث اللغة الانجليزية أصبح الآن من متطلبات سوق العمل والتوظيف في مختلف القطاعات واللغة المشتركة لاسيما في مكة المكرمة التي يفد إليها ملايين المعتمرين والحجاج من مختلف الجنسيات، مشيرا إلى أن آلية التدريب ستتم تحت إشراف متابعة رئيسة القسم النسائي رشا الأحمدي، كما ستوفر الجنة للمتدربات المكان المهيأ المناسب والمجهز والحقيبة التدريبية المعتمدة من أحد معاهد اللغة الانجليزية المتعاونة مع اللجنة بالإضافة إلى وسائل المواصلات من وإلى مقر اللجنة.

وأضاف الكناني، سيتم منح المجتازات لدورة المبتدئات بتفوق الفرصة لمواصلة دبلوم اللغة الإنجليزية بأحد المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم، بهدف إتقان اللغة تحدثا وكتابة وتطوير مهاراتهن وتأهيلهن لوظائف قيادية في القطاعات المختلفة.

جدير بالذكر أن مدربات اللغة الحاليات هم من الفئة المستفيدة من اللجنة والتي تلقين في وقت سابق دورات في مستويات متقدمة في اللغة الإنجليزية