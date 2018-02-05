بعد اعترافه بالاعتداء على المسجد.. ألمانيا تطلق سراح راشق الحجارة

برلين(صدى):

أعلنت شرطة لابيتزيج الواقعة بولاية ساكسونيا شرقي ألمانيا، إطلاق سراح الشخص المعتدي على مسجد بالمدينة، دون توجيه أي اتهام له.

وأوضحت مصادر أن الشرطة لم تستجوب المتهم من الأساس ولم تقتده إلى مقر التحقيق رغم تأكدها من قيامه بالهجوم على دار العبادة ورشفه بالحجارة.

وكان مواطن ألماني أقدم على الهجوم على المسجد ملقيًا حجرًا كبيرًا على المئذنة، نتج عنه تهشم في إحدى نوافذه قبل أن يلوذ بالفرار، حيث ركض إمام المسجد خلفه وتمكن من الإمساك به بمساعدة عدد من العاملين.

واعترف الجاني بفعلته، نافيًا وجود أي دوافع سياسية أو عنصرية خلفها، وساق مبررًا غير مفهومًا للجريمة، زاعمًا أنه كان يبحث عن مأوى يعيش فيه.