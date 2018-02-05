بالصور.. سياحة مكة تطلق مبادرة ” تحفيز ” لتوطين وظائف قطاع الضيافة

حسين العلي(صدى):

أطلق فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالعاصمة المقدسة صباح أمس، مبادرة ” تحفيز التوطين في قطاع الإيواء السياحي ” خلال ملتقى التوظيف المنعقد بوقف الملك عبدالعزيز للحرمين الشريفين لرفع نسبة توطين وظائف قطاع الإيواء السياحي وذلك في إطار مبادرة ” كيف نكون قدوة ” التي تنظمها ‏إمارة منطقة مكة المكرمة بتوجيه من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، في عامها الثاني، الذي نظمته الهيئة بالتعاون مع الشركاء ممثلين بمكتب العمل بمكة المكرمة وصندوق تنمية الموارد البشرية) هدف ومركز تكامل.

وقال مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في العاصمة المقدسة الدكتور فيصل الشريف: ” أن المبادرة انبثقت من توجيهات سمو الرئيس العام للهيئة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان، بتوطين وظائف قطاع السياحة والضيافة وتعريف المواطنين بفرص العمل والآفاق الواعدة المتاحة للشباب والشابات من أبناء وبنات الوطن في قطاع السياحة والضيافة “.

وأضاف الشريف، إن ملتقى الوظائف الفندقية المنعقد اليوم يمثل منصة تواصل بين الشركات المشغلة لفنادق وقف الملك عبدالعزيز والخريجين الباحثين عن الوظائف لتعريفهم بمتطلبات سوق العمل وجذب الكفاءات الواعدة من أبناء الوطن لشغل الوظائف الفندقية والمزايا الوظيفية التي ستقدم لإستقطابهم .

لافتا إلى أن الملتقى استقبل 1000 متقدم للوظائف في اليوم الأول منه، حاثا الشباب والفتيات على التقديم على الوظائف الشاغرة بفنادق وقف الملك عبدالعزيز في مختلف الأعمال الفندقية والإسهام في تحقيق إستراتيجية الإحلال وتوطين قطاع السياحة والضيافة وفق الأنظمة والضوابط الشرعية.