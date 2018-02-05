إمارة الرياض تنفي دمج مراكز الجمش الشرقية بمحافظة الدوادمي

حمود العنزي(صدى):

نفت إمارة منطقة الرياض صحة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي عن صدور توجيه لدمج مراكز الجمش الشرفية بمحافظة الدوادمي .

وقال المتحدث الرسمي بإمارة منطقة الرياض بأنه لا صحة لما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر) بأن إمارة المنطقة تلقت توجيهات بدمج مراكز الجمش الشرفية بمحافظة الدوادمي عدا مركز الجمش.

وأضاف أن تعدل مسميات رؤساء تلك المراكز إلى مسمى موظف إداري، حيث لم تتلقى إمارة المنطقة أي توجيهات بهذا الصدد وعليه فإن ما نشر غير صحيح.