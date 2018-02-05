امرأة تحارب التجاعيد بدودة العلق

متابعات(صدى):

تعاني الكثير من النساء من هوس التجاعيد، خاصة بعد سن الأربعين، لذلك يبذلن جهداً خارقاً للتخلص من التجاعيد والحفاظ على نضارة بشرتهن، إلا أن هذه المرأة ذهبت أبعد من ذلك كثيراً باستخدام دودة العلق لعلاج البشرة.

قررت ” صابرينا سيك ” إتباع طريقة جديدة لإعادة النضارة إلى بشرتها، وتُعد هذه الطريق من أحدث الطرق لعلاج التجاعيد، حيث قامت باستخدام دودة العلق لامتصاص الدم من وجهها وعنقها.

وقد نشرت صابرينا صور لها علي مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تستخدم دودة العلق في امتصاص الدماء من عنقها، قبل أن تطلي وجهها بما استخرجته العلقة من دماء.

وأكدت صابرينا بأنها تنوي تكرار التجربة، لأنها لمست تحسناً كبيراً على نضارة ونعومة بشرتها بعد خضوعها لهذا العلاج.

كما كشف أحد المختصين، أن هذه الطريقة في العلاج يتبعها العديد من المشاهير في الولايات المتحدة، حيث تعيد لهم نضارة البشرة وتخلصهم من الدم الفاسد في الجسم.