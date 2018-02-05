بالصور.. بلدية الشرائع الفرعية بمكة تزيل اللوحات الإعلانية المخالفة

نايف السالم(صدى):

قامت بلدية الشرائع الفرعية بمكة المكرمة، أمس الأحد، بتنفيذ حملة موسعة على عدد من الشوارع والأحياء في نطاق البلدية، والتي أزالت خلالها أعداداً كبيرة من اللوحات المخالفة بلغت حوالي 40 لوحة كبيرة، كما أن الحملة مستمرة من قِبَل قسم الأسواق.

وأكد المهندس فهد بن مرزوق البشري، رئيس بلدية الشرائع الفرعية، إن البلدية شكلت فِرقاً خاصة لمتابعة ومنع هذه انتشار اللوحات الإعلانيات المخالفة، مشيرًا إلى أنها أزالت كلَّ ما يخدش المنظر العام، وذلك بإشراف رئيس قسم الأسواق الأستاذ زين العابدين حبيب طاهر ومجموعة من المراقبين.

وأكد ” البشري ” أن هذه الإجراءات اعتيادية ودورية يتم تنفيذها بين الحين والآخر لإزالة المخالفات التي يرصدها مراقبو قسم الأسواق، وتهدف إلى إزالة التلوث البصري وحماية المظهر الحضاري للشوارع والمرافق العامة من كافة أشكال الإعلانات المخالفة.