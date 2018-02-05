بالفيديو.. إغلاق الشوارع الرئيسية بالنار في مدينة إيرانية
أفادت مصادر إيرانية، بأن المواطنين في مدينة زاهدان، قاموا بإغلاق الشوارع الرئيسية، وذلك تضامناً مع الاحتجاجات في المدن الإيرانية.
وأظهر مقطع فيديو متداول، إغلاق المواطنين لأحد الشوارع عبر إشعال النار في الإطارات ووضعها على الطريق.
وتستمر المظاهرات الإيرانية، التي تطالب بسقوط نظام ” الملالي ” وتغيير السياسات الخارجية والداخلية بشكل كلي.
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إغلاق الشوارع الرئيسيّة في مدينة #زاهدان تضامناً مع الاحتجاجات في المدن الإيرانية. #همسايه #تضاهرات_سراسری #إنتفاضة_الشعب_الإيراني #قیام_بهمن۹۶ #IranProtests #مظاهرات_إيران pic.twitter.com/X1000chq9Q
— همسايه (@Hmsayh) 5 February 2018
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