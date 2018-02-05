بالفيديو.. إغلاق الشوارع الرئيسية بالنار في مدينة إيرانية

طهران(صدى):

أفادت مصادر إيرانية، بأن المواطنين في مدينة زاهدان، قاموا بإغلاق الشوارع الرئيسية، وذلك تضامناً مع الاحتجاجات في المدن الإيرانية.

وأظهر مقطع فيديو متداول، إغلاق المواطنين لأحد الشوارع عبر إشعال النار في الإطارات ووضعها على الطريق.

وتستمر المظاهرات الإيرانية، التي تطالب بسقوط نظام ” الملالي ” وتغيير السياسات الخارجية والداخلية بشكل كلي.