” خميس مشيط ” : أصحاب الحديقة المحولة لمكان لرعي الإبل هددوا البلدية

أبها(صدى):

أكدت بلدية خميس مشيط، أن ما نشر بشأن حديقة تتحول إلى مكان لرعي الإبل، هي عبارة عن ممشى لممارسي الرياضة وأماكن جلوس مفتوحة وليست حديقة.

وأضافت البلدية في بيان لها، أن الممشى يقع شمال المحافظة بمخطط حي الوسام، وبجوار أراضي فضاء مفتوحة وبمساحات شاسعة مملوكة لمواطنين.

وأوضحت أنه تم استخدام تلك الأراضي في إقامة حظائر عشوائية للإبل، مؤكدة أنها سعت لإزالة الحظائر العشوائية إلا أن أصحابها اعترضوا مراقبي البلدية وهددوهم حال القيام بذلك.

وتابعت، أنه تم الرفع للمحافظة بطلب الدعم بقوة أمنية لإزالتها وتطبيق التعليمات بحقهم.