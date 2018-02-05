” مطار دبي ” يستقبل 88.2 مليون راكب خلال عام 2017

دبي(صدى):

أصدر مطار دبي الدولي، اليوم الإثنين، بيان أوضحت فيه احصائيات خاصة بعدد المسافرين، حيث استقبل المطار نحو 88.2 مليون راكب عام 2017؛ ليصبح بذلك أكثر المطارات ازدحاماً على مستوى العالم، من حيث المسافرين الدوليين، محتفظاً بمركزه عالمياً منذ العام 2014.

كما استقبل مليون مسافر عام 2016، وفي هذا السياق، قال المدير التنفيذي لمطار دبي ” بول غريفيث ” ، أنه يتوقع استقبال المطار 90.3 مليون مسافر، عام 2018.

يُذكر أن مطار دبي الدولي على مطار ” هيثرو ” اللندني، باعتباره أكثر مطارات العالم ازدحاماً، في حركة المرور الدولية في عام 2014، وحافظ على هذا اللقب منذ ذلك الحين؛ حيث تحلق نحوه 90 شركة طيران، ويعد بوابة للرحلات الجوية بين الشرق والغرب.