فريق طبي بمستشفى عفيف يخلص سيدة من ورم عقدي

عادل الحربي(صدى):

خلًص فريق طبي بمستشفى عفيف مريضة تبلغ من العمر 35 عاماً من ورم كانت قد عانت منه لمدة ثلاثة أشهر، حيث نجح الفريق الطبي بفضل الله في استئصال الورم بالكامل بواسطة المنظار الجراحي، وكانت المريضة تعاني من آلام حادة أسفل البطن وعدم المقدرة على تناول الطعام وبعد عمل الفحوصات اللازمة والأشعة الصوتية تبين وجود كتلة خلف الرحم متصلة بالمبيض الأيمن وبناءً على ذلك تم اتخاذ القرار بعمل منظار جراحي تشخيصي، حيث أدخلت المريضة غرفة العمليات وتم إجراء عملية المنظار وتبين وجود ورم كبير بالمبيض الأيمن مع وجود التفاف لكتلة الورم أدى إلى حدوث انقطاع للتروية وتنخر بكتلة الورم وهو ما يسمى بالغرغرينا، بعد ذلك تم استئصال كتلة الورم بالكامل بالمنظار الجراحي وتم إرسال عيّنة من الورم لإجراء الفحص النسيجي لتحديد نوعه الذي تبيّن فيما بعد أنه من النوع الأول وهو نوع حميد ناضج غير خبيث.

وأوضح الفريق الطبي أن العملية تكللت بالنجاح – ولله الحمد – وخرجت المريضة من المستشفى وهي بصحة جيدة.

يذكر أن قسم العمليات بالمستشفى شهد خلال الفترة الأخيرة استحداث أجهزة طبية أسهمت في تقليص نسبة الإحالات للمستشفيات المرجعية حيث بلغ عدد العمليات الجراحية التي تم إجرائها لعام 2017 عدد 634عملية تكللت بالنجاح – ولله الحمد -.